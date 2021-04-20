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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Тест на Covid-19 за п’ять хвилин: вчені розробили новий метод

Тест на Covid-19 за п’ять хвилин: вчені розробили новий метод

Новий метод тестування на Covid-19 допоможе виявити інфекцію всього за 5 хвилин. Такою розробкою займається група дослідників японського НДІ Рікен, університету в Токіо та інших науково-дослідних установ.

На предметне скло, на квадратному сантиметрі якого розташовані мільйон борозенок, поміщають біоматеріал. Ці борозенки, які служать своєрідними мікрокамерами, створюються за допомогою спеціальної технології мікроскопічного формоутворення.

Реактив міститься в кожній мікрокамері. І якщо зразок на склі містить рибонуклеїнову кислоту, або РНК, коронавірусної інфекції, то камера буде випромінювати світло.

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Відзначається, що цей метод не потребує ампліфікації РНК коронавірусу. І саме тому це дозволяє виявити навіть невелику кількість вірусу в мікрокамері.

Традиційний ПЛР-тест займає мінімум годину часу, а новий метод – всього 5 хвилин.

Однак серійний випуск нового тесту на Covid-19 може бути налагоджений не раніше, ніж через кілька років.

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Джерело: NHK World-Japan

Фото: Depositphotos

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