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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

У Харкові від коронавірусу померла третя породілля

У Харкові від коронавірусу померла третя породілля

У Харкові померла вже третя породілля, хвора на коронавірус. Інформацію про смерть жінки підтвердила речниця обладміністрації Тетяна Огородня.

За її словами, жінку перевели з пологового будинку №2 до обласної клінічної лікарні, де за кілька годин вона померла.

У якому стані дитина, в обладміністрації поки не уточнили.

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк та заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан пообіцяли прокоментувати ситуацію 21 квітня.

Інформацію про надзвичайну подію не вдалось отримати від головного лікаря пологового будинку №2 Наталії Герцен, головного лікаря обласної клінічної лікарні Володимира Ярош та директора департаменту охорони здоров’я міськради Юрія Сороколата.

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За словами головного санітарного лікаря Харківського обласного лабораторного центру Любові Махоти, даних про смерть породіллі до закладу поки не надходило.

У квітні в пологовому будинку Харкова померли дві породіллі з Сovid-19 у віці 31 та 25 років. Їхні діти народилися здоровими.

Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що стан породіль був ускладнений перебігом Covid-19. Перевірка цих випадків не підтвердила недбалості з боку персоналу закладу.

У Дніпрі померла породілля з Covid-19

6 квітня в Дніпрі померла 28-річна породілля з Covid-19. У 28-річної жінки було 90% ураження легень, повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За три тижні до смерті їй зробили кесарів розтин. Увесь час породілля перебувала в реанімації та дихала завдяки апарату штучної вентиляції легень.

Джерело: Суспільне

Фото: Depositphotos

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