У Харкові померла вже третя породілля, хвора на коронавірус. Інформацію про смерть жінки підтвердила речниця обладміністрації Тетяна Огородня.

За її словами, жінку перевели з пологового будинку №2 до обласної клінічної лікарні, де за кілька годин вона померла.

У якому стані дитина, в обладміністрації поки не уточнили.

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк та заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан пообіцяли прокоментувати ситуацію 21 квітня.

Інформацію про надзвичайну подію не вдалось отримати від головного лікаря пологового будинку №2 Наталії Герцен, головного лікаря обласної клінічної лікарні Володимира Ярош та директора департаменту охорони здоров’я міськради Юрія Сороколата.

За словами головного санітарного лікаря Харківського обласного лабораторного центру Любові Махоти, даних про смерть породіллі до закладу поки не надходило.

У квітні в пологовому будинку Харкова померли дві породіллі з Сovid-19 у віці 31 та 25 років. Їхні діти народилися здоровими.

Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що стан породіль був ускладнений перебігом Covid-19. Перевірка цих випадків не підтвердила недбалості з боку персоналу закладу.

У Дніпрі померла породілля з Covid-19

6 квітня в Дніпрі померла 28-річна породілля з Covid-19. У 28-річної жінки було 90% ураження легень, повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За три тижні до смерті їй зробили кесарів розтин. Увесь час породілля перебувала в реанімації та дихала завдяки апарату штучної вентиляції легень.

Джерело: Суспільне