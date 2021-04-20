У МОЗ очікують постачання вакцини AstraZeneca від COVAX 22 квітня

У Міністерстві охорони здоров’я України очікують постачання вакцин AstraZeneca в рамках ініціативи COVAX найближчими днями.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

– Вже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і постачання 367 тис. доз вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи COVAX. Ми хочемо її використати буквально за 2-3 дні, щоб показати спроможності системи охорони здоров’я. Коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тис. мінімум в день, в це не вірять, але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо, – зазначив він.

За його словами, вакцина, яка розроблена компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом, є взаємозамінною. Це означає, якщо людина отримала першу дозу препарату Covishield/AstraZeneca, яка була вироблена індійським Serum Institute, то друге щеплення можуть зробити тією ж вакциною, яку розробили у Південній Кореї.

Ляшко наголосив, що поєднувати в одному вакцинаційному циклі різні вакцини, як-то Pfizer і AstraZeneca чи AstraZeneca і CoronaVac, не можна.

20 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що ситуація з постачанням та доступом до вакцин проти Covid-19 в Україні покращиться у травні.

Україна очікує закриття контрактів, зокрема щодо вакцини AstraZeneca/Covishield (1,5 млн доз) і CoronaVaс (1,7 млн доз). Окрім цього, в країну мають поставити вакцини від компанії Pfizer, а також за ініціативою COVAX.

Джерело: 1+1