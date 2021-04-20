На тлі збільшення кількості випадків важких ускладнень у дітей після перенесеної коронавірусної інфекції, стурбовані батьки все частіше запитують своїх сімейних лікарів про можливості щеплення дитини від Covid-19.

Ситуацію з дитячої вакцинацією Фактам ICTV коментує декан НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксана Виговська.

За словами Оксани Виговської, жодна вакцина, нині дозволена ВООЗ до застосування, не може бути щеплена дітям у віці від 0 до 18 років, оскільки не пройшла відповідні клінічні випробування. Виключенням можна вважати вакцину Pfizer, яка довзволена від 16 років. Іншими словами, вакцини від коронавірусу для дітей на сьогодні не існує.

Світове і українське, зокрема, педіатричне співтовариство вкрай стурбоване відсутністю дитячої вакцини від повторного зараження. Наростає кількість випадків тяжких ускладнень у дітей після Covid-19. Йдеться в основному про патологію легень і органів дихання. Професор Оксана Виговська закликає батьків бути максимально пильними і звертатися до лікаря при перших симптомах нездужання у дітей.

– Не тільки кашель, біль і сухість у горлі, почервоніння і сухість очей, але і перепади настрою, тривожність, апатія – все це повинно насторожити і стати причиною негайного візиту до лікаря, – наполягає Оксана Виговська. – Ми повинні пам’ятати, що Covid-19, перш за все, нейротропне захворювання.

Нагадаємо також, що з початку пандемії коронавірусної інфекції зареєстровано 20 летальних випадків серед неповнолітніх пацієнтів інфекційних відділень лікувальних установ України.

Що ж стосується профілактики, то оскільки дитячої вакцини поки не існує, хоча в цьому напрямку і ведуться посилені дослідження, принципи самозахисту від віроломної інфекції, як і раніше, однакові для всіх без винятку вікових груп: маски, дистанція, гігієна.

А між тим, як писали Факти ICTV, найчастіше повторное зараження Covid-19 відбувається через 3-4 місяці після перенесеного захворювання.