Щеплення вакциною Pfizer\BioNTech першими отримали мешканці і працівники Ладижинського дитячого будинку-інтернату та обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.
Вакцинацію проводять дві мобільні бригади, які заздалегідь пройшли навчання щодо вакцинації саме Pfizer\BioNTech.
Друга категорія, хто отримає щеплення Pfizer – це працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники.
Зазначається, що дотримуючись плану вакцинації, за кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.
Щеплення залишками вакцини Comirnati виробництва Pfizer не передбачається.
Джерело: Вінницька ОДА