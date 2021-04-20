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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Вакцинація Pfizer: на Вінниччині зробили перші щеплення

прививка

Щеплення вакциною Pfizer\BioNTech першими отримали мешканці і працівники Ладижинського дитячого будинку-інтернату та обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.

Вакцинацію проводять дві мобільні бригади, які заздалегідь пройшли навчання щодо вакцинації саме Pfizer\BioNTech.

Друга категорія, хто отримає щеплення Pfizer – це працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники.

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Зазначається, що дотримуючись плану вакцинації, за кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.

Щеплення залишками вакцини Comirnati виробництва Pfizer не передбачається.

Джерело: Вінницька ОДА

Фото: Depositphotos

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