Вакцинація від Covid-19 може знадобитися у 2022 році – імунолог

Вакцинувати населення проти Covid-19 може знадобитися і у 2022 році.

Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, доцент кафедри дитячих інфекційних захворювань Федір Лапій під час оnline-заходу для ЗМІ Всесвітній тиждень імунізації 2021. Вакцинація зближує нас.

– Ми бачимо на прикладі Ізраїлю, що навряд чи зможемо за рахунок вакцинації звести нанівець випадки захворювання на Covid-19. Але на тому ж прикладі Ізраїлю ми бачимо, що вакцина добре запобігає важким випадкам і госпіталізації, – зазначив він.

За його словами, за допомогою вакцинації можна запобігти виникненню нової хвилі захворюваності на коронавірус, тобто зберегти життя людям та розвантажити систему охорони здоров’я.

Також Лапій наголосив, що у світі нині вивчають питання вакцинації від Covid-19 дітей, адже вони також можуть хворіти та поширювати вірус.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

20 квітня перше щеплення вакциною Pfizer\BioNTech зробили мешканцям і працівникам Ладижинського дитячого будинку-інтернату та обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку. А 19 квітня вакцинацію препаратом Pfizer розпочали у Києві.

Друга категорія, хто отримає щеплення Pfizer – це працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники.

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Фото: Чернівецька ОДА