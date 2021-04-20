За останні 24 години в країні зафіксовано 1 792 нових випадки Сovid-19. І це максимальний показник з 12 січня 2021 року.

При цьому 10 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Таким чином, в Грузії кількість інфікованих Сovid-19 зросла до 3 959 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 297 728, одужали – 282 237.

Відзначимо, що в осінньо-зимовий період хвиля епідемії в Грузії спала і щоденна кількість заражень становила лише близько півтисячі випадків. Але як тільки був ослаблений жорсткий локдаун в країні, почали зростати показники за кількістю інфікованих Сovid-19: більше тисячі заражень на добу.

У зв’язку з цим, грузинські епідеміологи вже заявили про те, що почалася третя хвиля епідемії коронавірусу.

Які побічні ефекти мають вакцини Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Джерело: Эхо Кавказа