Весна радує сонцем, теплом і зеленню, яка не тільки на деревах, а й в тарілках. Саме зараз у рослинах рівень корисних речовин зашкалює. І як же хочеться мамам і бабусям згодовувати своїм чадам зелені вітаміни. А не так сталося, як гадалося! Багато дітей навідріз відмовляються їсти зелене листя салату і шпинат.

Як подружити дітлахів з такими корисними рослинами як кріп, фенхель, базилік із іншою зеленню, Фактам ICTV розповіла дитячий дієтолог Анна Бойко.

Особистий приклад

У сім’ях, де всі їдять корисну їжу, і зелень зокрема, рідко виникають ситуації, коли малюк відмовляється від чогось. Тому що він з народження бачить, що їдять батьки. І для нього норма брокколі в тарілці або ягоди на десерт замість тістечка.

– Якщо батьки їдять зелень, то рано чи пізно і малюк пристраститься до неї, – каже дієтолог. – Головне, ненав’язливо і без моралі пояснити, що собою являє овоч, що у нього всередині. Загалом, дитину потрібно подружити з тим, що лежить в його тарілці.

Це справа не одного дня. Наберіться терпіння, залучіть фантазію. Намагайтеся також вибирати страви, які ви можете легко розділити на “із зеленню” і “без неї”, щоб не витрачати час на приготування ще й “дитячої” їжі.

Право вибору

Для початку залучіть малюка до готування або оформлення страви, або оголосіть, що сьогодні на вечерю – новинка сезону. Дайте можливість скуштувати, оцінити, як смакує продукт. Скажіть, що дитинка може вибрати, їсти їй це чи ні. Якщо реакція: “Фе-е-е!”, відкладіть гілочку петрушки до наступного разу. Поважайте вибір своєї малечі.

– Дитина завжди повинна знати, що у неї є право вибору, – радить Ганна Бойко.

Пам’ятайте, що зелень має присмак гіркоти. А дітям гірке не подобається, тому вони і протестують проти зеленого в тарілках. Але з часом смакові рецептори сформуються, і ви ще будете милуватися, як ваші капризулі їдять за обидві щоки салати, щедро посипані подрібненою петрушкою або селерою. А для початку радійте в душі, якщо вони з’їли по півлисточка.

Обман на благо

Можна, звичайно, заховати, закамуфлювати зелень в страві. Це складно. Маленькі гурмани мають хороший зір і побачать зеленушку навіть глибоко в котлеті. Так приготуйте їм смузі з полуниці, агрусу, малини і додайте столову ложку добре подрібненої в блендері зелені! Цілком можливо, щось з цього вийде.

Силу не застосовувати!

Не варто змушувати дитину з’їсти щось дуже корисне. Якщо їй не подобається, вона буде бунтувати проти навіть супер-супер-фудів. Так, це корисно. Так, це необхідно організму…

– Але не потрібно влаштовувати трагедію, якщо дитина не хоче їсти зелень, – сказала Ганна Бойко. – У малюка свій погляд і свої відчуття. Він не може переконати себе як дорослий і з’їсти що-небудь, тільки тому, що це благотворно позначиться на його здоров’ї.

Діти інтуїтивно вибирають продукти, які їм подобаються. І не потрібно силою нав’язувати їм ваші харчові вподобання. Потрібно разом виробляти хороші сімейні харчові звички.

Щоб будь-які овочі принесли тільки користь, потрібно навчитися правильно їх вибирати.