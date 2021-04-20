Навіть після легкої форми Covid-19 лікар має вести нагляд за пацієнтом до шести місяців. Якщо наслідки інфекції проявляються через 12 і більше тижнів, говорять про постковідний синдром.

Постковідний синдром вже внесено до Міжнародної класифікації хвороб, і багато медиків та науковців працюють над новими методами повноцінного відновлення організму.

Як привести в норму легені, що постраждали від Covid-19, Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт клініки Оберіг Олена Антонюк.

У тканинах легенів тих, хто переніс коронавірусну інфекцію, відбуваються іноді дуже серйозні зміни. Від запалення з’являються ділянки фіброзу. Вони можуть бути великими, і тоді ми говоримо про певний відсоток ураження легень. Іноді це невеликі ділянки, які видно на рентгені як світлі плями, – так зване матове скло. І в тих, і в інших випадках необхідні реабілітаційні дії, щоб привести легені в норму.

– Процеси в легенях, на щастя, зворотні, – сказала лікар-терапевт. – За правильної та своєчасної організації реабілітації таких хворих орган відновлюється.

Скільки часу на це потрібно? Все дуже індивідуально і залежить від ступеня ураження тканини. Ті, хто побував в стаціонарі з важким перебігом хвороби або в реанімації, вже на етапі інтенсивного лікування отримують допомогу у відновленні. Інші повинні прислухатися до свого організму і звертатися до сімейного лікаря амбулаторно.

Прояви постковідного синдрому різноманітні: пацієнт може кашляти, відчувати задуху, нестачу повітря, біль за грудиною. Після ретельного дослідження легень на УЗД або КТ лікарі індивідуально добирають реабілітаційні методи, розраховують навантаження і час реабілітації.

– Оскільки коронавірус діє не вибірково, а зачіпає одразу кілька систем, то реабілітація повинна бути комплексною, – наголосила Олена Антонюк. – Тож підключати доводиться і інших фахівців.

Найпростіші та найдоступніші способи: надувати повітряні кульки, дути в трубочку, опущену в склянку з водою. Ці нехитрі вправи дають можливість легеням розкритися і збільшити об’єм повітря, що надходить у них. Різнокольорові кульки та бульбашки ще й настрій піднімають.

Можна застосовувати різні дихальні практики: дихання йогів за методом Бутейка, Стрельникової тощо.

Після того, як пацієнта виписали, він повинен обов’язково виходити на вулицю. Ходьба в комфортному темпі на свіжому повітрі сприяє більшому насиченню крові киснем. Потім підключаються рухи руками, легкі навантаження.

Навантаження слід збільшувати поступово: спочатку ходити, потім чергувати ходьбу з легким бігом. З огляду на те, що інфекція зачепила й серце, особливо геройствувати не варто.

Під час кашлю добре діють лужні інгаляції. За необхідності призначають дренажний масаж, вплив ультрафіолетом.

– Усі реабілітаційні заходи проводять під наглядом лікарів, – наголосила Олена Антонюк. – Потрібно відстежувати аналізи крові, тому що у багатьох розвивається анемія або тромбоцитопенія, коли змінюється згортання крові й утворюються тромби. Якщо необхідно, призначають додаткові дослідження аж до МРТ.

Головне – не залишатися зі своїм стражданнями сам на сам, а прийти до фахівців по допомогу.

Занадто сильниа відповідь імунної системи на коронавірус може викликати запалення в організмі. Як уникнути цього, читайте на Фактах ICTV.