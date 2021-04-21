Дітям до шести років не можна видаляти аденоїди, адже вони підтримують місцевий імунітет.

Про це розповів Фактам ICTV лікар-отоларинголог Сергій Мазлум’янць у програмі Є здорове питання. З шести до 12 років у людини відбувається еволюція аденоїдів і вони зменшуються. Але нині збільшення носоглоткової мигдалини частіше зустрічається й у дорослого населення.

– Видалення аденоїдів – це не завжди вихід із ситуації. Треба старатися приймати терапевтичні заходи. Також зараз активно та ефективно використовують лазеро-терапевтичне лікування, – зазначив лікар.

За словами лікаря, коли батьки з дитиною або дорослі люди звертаються з цією проблемою до лікаря, слід зробити певні аналізи. Це загальний аналіз крові, сечі, зробити посів на флору та чутливість з носа, щоб визначити наскільки слизові носоглотки у дитини мають бактеріальне середовище. Крім того, потрібно зробити назоцитограму, щоб запобігти ризику алергічної патології.

– Можна зробити високотехнологічну операцію, але якщо у дитини буде ускладнення у вигляді алергічного риніту, то операція буде нерезультативною, – каже Мазлум’янць.

Також варто виключити наявність глистяних інвазій (лямблії, аскариди і т.д.) в організмі.

Лікар запевнив, що зараз у медичних установах є сучасне хірургічне обладнання, яке дозволяє в разі потреби провести операцію без крові з мінімальним травматичним впливом на сусідні тканини. Крім того, спеціаліст додав, що за стандартами ВООЗ, хірургічне втручання під час дитячих операцій проводять тільки під загальним наркозом.

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