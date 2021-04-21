Влада Великої Британії повідомила про розробку таблеток від коронавірусу. Ці таблетки можна буде використовувати для лікування від Covid-19 у домашніх умовах.

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Препарат планують випустити восени. За словами прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, капсули допоможуть побороти очікувану третю хвилю епідемії коронавірусу.

Наразі формують цільову групу для спостереження за майбутніми випробуваннями нового препарату для боротьби з Covid-19.

Якщо таблетки вдасться розробити, вони можуть стати третім методом боротьби з коронавірусом поряд зі щепленням та масовим тестуванням.

Лікування від Covid-19

Американська компанія Regeneron Pharmaceuticals успішно завершила третю фазу клінічних випробувань препарату, який знижує ризик захворіти Covid-19.

Цей препарат має у своєму складі два види моноклональних антитіл і вводиться підшкірно. Дослідники зазначають, що він зменшив ризик розвитку симптомів коронавірусу на 81% у людей, які живуть в одному приміщенні з інфікованою особою.

Джерело: ВВС