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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Черга на вакцинацію від Covid-19: що найбільше цікавить українців

Черга на вакцинацію від Covid-19: що найбільше цікавить українців

Під час  онлайн-брифінгу у Міністерстві охорони здоров’я заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ярослав Кучер надав аналіз роботи Контакт-центру МОЗ з протидії Covid-19.

Він навів деякі цифри. Так,  з початку роботи контакт-центру оброблено 418 тис. дзвінків.

– Ми зафіксували, що зараз іде велика кількість звернень щодо вакцинації, – сказав заступник міністра.  81 % – це питання щодо запису до листа очікування додатку Дія.

Ярослав Кучер нагадав, що записатися  у лист очікування можна через додаток Дія, портал Дія і через контакт-центр за телефоном 0-800-60-20-19.

– Основна кількість дзвінків обробляються на рівні операторів, – підкреслив Ярослав Кучер. – Ми постійно оновлюємо базу знань операторів і контролюємо якість обробки звернень громадян.

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Біля 48% питань до операторів стосуються додатку Вдома. Оператори володіють вичерпною інформацією щодо проходження самоізоляції та роботи додатку. Ще 13% звернень стосуються діагностики, 10% – вакцинації.

Ярослав Кучер нагадав, що зараз  змінено підхід до вакцинації (відмінено щеплення залишками вакцин для публічних осіб). Він звернувся до громадян з проханням повідомляти про можливі порушення нового порядку вакцинації.

Заступник міністра нагадав, що зараз створено більше ніж 300 мобільних бригад, які виїжджають у віддалені місця для виконання щеплень. Заявки на виїзд мобільних бригад також можна передавати через контакт-центр.

– Хочу подякувати нашим партнерам – операторам мобільного зв’язку, які надали безкоштовний якісний мобільний інтернет мобільним бригадам, що виїжджають на вакцинацію, – сказав Ярослав Кучер. – Це суттєво полегшить роботу медиків, залучених до вакцинації. Вони зможуть оперативно вносити дані про вакцинованих у місцях, де відсутній стаціонарний інтернет.

Міністр охорони здоров’я України Макcим Степанов повідомляв, що ситуація з вакцинами поліпшиться уже у травні.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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