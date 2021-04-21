Багато з нас розцінюють антибіотики мало як не панацею від всіх хвороб. Варто чхнути або кашлянути, як відразу ж на допомогу закликаємо “чарівну пігулку”, здатну, на нашу думку, вилікувати абсолютно будь-яку хворобу. Але чи так це? В яких випадках антибіотики потрібні, а в яких вони не те що не допомагають, але навіть завдають шкоди організму? Розбираємося з сімейним лікарем поліклініки Оболонського району Києва Людмилою Сердюк.

Для початку віддамо належне антибіотикам. Так, їх поява стала справжнім проривом в медицині. Вони допомогли в рази знизити смертність і продовжити людське життя. Але ейфорія тривала недовго. Рівно до того часу, поки вчені-мікробіологи не виявили цілі штами нових хвороботворних бактерій, не підвладних силі антибіотиків. Навіть якщо останні приймати в підвищених дозах. Благо, що антибіотики сьогодні можна купити в кожній аптеці, причому не обов’язково за рецептом лікаря. У медичному лексиконі з’явилося нове поняття – “інфекції, резистентні (стійкі) до антибіотиків”.

– Так, антибіотики покликані боротися з бактеріями, що стали причиною цілого ряду хвороб, – зазначає Людмила Сердюк. – Але у випадку із вірусами антибіотики абсолютно безсилі. Яскравий тому приклад – коронавірус, який намагається приборкати вся світова спільнота. Як немає ніякого сенсу ковтати антибіотики при таких вірусних захворюваннях, як грип, ГРВІ, кір, вірусні гепатити.

За словами Людмили Сердюк, абсолютно незаслужена популярність антибіотиків є зловісним провісником виникнення низки нових спалахів суперінфекцій, які можуть спровокувати нові супербактерії, стійкі до більшості антибіотиків.

Проте реальність така, що в період пандемії Covid-19 споживання антибіотиків зросло в рази! Досить часто лікарі призначають їх просто, щоб підстрахуватися на той випадок, якщо до фонової хвороби раптом приєднається пневмонія бактеріальної природи. Що, на глибоке переконання терапевта з багаторічним стажем, абсолютно недоцільно, поки немає чіткого підтвердження наявності бактеріальної інфекції. Адже якщо антибіотик був призначений, так би мовити, завчасно, але інфекція все одно виявилася, це свідчить про те, що на боротьбу з нею потрібно призначати вже інші антибіотики. Оскільки прийняті раніше виявилися безсилі і не приносять користі.

Тут, як то кажуть, на руку і свіжа інформація з ВООЗ, згідно з якою майже 80% людей, що підхопили коронавірусну інфекцію призначали антибіотики. При тому що інфекція саме бактеріальної природи була діагностована всього у 10% пацієнтів.

Закликаємо і попереджаємо: необґрунтоване, спонтанне споживання антибіотиків, особливо під час розгулу коронавірусу, може провокувати зростання важких ускладнень і збільшення кількості летальних випадків від патогенних збудників з “залізобетонною” резистентністю до антибіотиків. На сьогодні близько 800 тисяч смертей викликано такими резистентними бактеріями. Трохи менше половини з них “на совісті” мультирезистентного туберкульозу.

Тож, давайте не будемо спільними зусиллями наближати той час, коли клініцисти виявляться просто безсилі перед стрімким розвитком найнебезпечніших інфекцій, які не піддаються лікуванню жодним з відомих антибіотиків.

А між тим, як повідомляють Факти ICTV, українці все більше цікавляться різними аспектами вакцінації від Covid-19.