Від коронавірусної інфекції за два місяці в Україні вмерли 6 936 людей. Такі дані надала Державна служба статистики.

При цьому найчастішою причиною смерті названо хвороби системи кровообігу – 71 638 випадків. Від ішемічної хвороби серця померли 49 890 українців, а 13 683 особи померли від інсульту.

11 702 українця стали жертвами онкологічних захворювань, 4 634 людини загинули в результаті ДТП, самогубств, умисних вбивств і випадкових отруєнь.

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Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1 030 громадян України, хвороби органів дихання “вбили” – 3 457 українців, органів травлення – 4 137 осіб.

Всього з початку поточного року в Україні померли 109 112 осіб.

В Україні найближчими днями очікується зниження рівня смертності від коронавірусу.

Джерело: Держстат