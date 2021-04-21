Кабмін планує з травня робити 5,65 млн щеплень проти Covid-19 щомісяця. Такі дані оприлюднено в Національному плані вакцинопрофілактики Covid-19 на 2021 рік.

До кінця року мають намір охопити вакцинацією 48,9 млн українців.

Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин:

8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca,

10 млн доз американської Novavax,

понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech

1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Із них 8 млн доз у межах ініціативи COVAX, понад 13,913 млн доз, закуплених за рахунок держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech).

Прибуття вакцини AstraZeneca в Україну

Цього тижня уряд очікує на прибуття 367 тис. доз вакцини AstraZeneca в Україну.

Таким чином загальна кількість отриманих за контрактами вакцин становитиме понад 1,1 млн доз.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у травні в Україну доставлять значно більше доз вакцин від Covid-19.