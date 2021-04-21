Станом на ранок 21 квітня у Києві зафіксовано 965 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії у столиці захворіло 187 196 осіб.

За добу 40 пацієнтів померли внаслідок ускладнень Covid-19, за весь період – 4 297.

Водночас вилікуватися вдалося уже 66 401 мешканцю Києва, за добу одужала 641 особа.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: