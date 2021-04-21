Станом на ранок 21 квітня у Києві зафіксовано 965 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії у столиці захворіло 187 196 осіб.
За добу 40 пацієнтів померли внаслідок ускладнень Covid-19, за весь період – 4 297.
Водночас вилікуватися вдалося уже 66 401 мешканцю Києва, за добу одужала 641 особа.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.