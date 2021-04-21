Статистика останніх днів від МОЗ України пригнічує не тільки загальними цифрами захворюваності та смертності. Найбільш тривожно звучить інший показник: різке зростання захворюваності серед дітей. На жаль, непоодинокими вже стали випадки дитячої смертності від Covid-19. Що можна зробити, аби максимально захистити дитину від підступного вірусу? Питання до дитячого лікаря-інфекціоніста, професора, завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця Сергія Крамарьова.

Якщо до недавнього часу захворювання у дітей, які заразилися коронавірусною інфекцією, частіше протікало в легкій формі, то сьогодні перебіг хвороби в ряді випадків став важчим, – відзначає Сергій Крамарьов. В основному мова йде про важку дихальну недостатність і ураження легень. Нерідко страждають і інші органи, тобто має місце так звана “поліорганна недостатність”.

За словами Сергія Крамарева, спостерігається також і тривожна динаміка зростання важких станів на тлі коронавірусної інфекції серед новонароджених. Що зрозуміло: немовлята, як правило, страждають і від бактеріальних, і від вірусних інфекцій набагато більше, ніж дорослі діти.

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І навпаки, багато дітей від року і старше переносять коронавірусну хворобу безсимптомно. Це важливий сигнал, оскільки вони можуть інтенсивно заражати інших. Ось чому вкрай актуальна соціальна дистанція, яка повинна поширюватися навіть на тих, хто виглядає цілком здоровим.

Поки не зовсім зрозуміло, чому більш старші діти легше переносять хворобу. Можливо, у них вже виробився імунітет завдяки іншим вірусам. Адже SARS-CoV-19, який викликає Covid-19, далеко не єдиний відомий науці коронавірус. Більш того, багато простудних захворювань, наприклад, ГРВІ, також “справа рук” цих самих інших коронавірусів. Тобто цілком можливо припустити, що захисних сил організму таких діток вистачає на опір Covid-19.

Що ж стосується дитячих груп ризику, то серед них – діти зі складними фоновими захворюваннями. Наприклад, з вродженою вадою серця, захворюваннями метаболічного типу, з вродженими синдромами імунодефіциту. У таких дітей більше шансів заразитися будь-якими інфекціями, не тільки Covid-19.

– Розумію, що непросто максимально обмежити контакти дітей, в тому числі і один з одним, – каже Сергій Крамарьов. – Але все ж потрібно прагнути хоча б не допускати ігор в великих групах. Якщо в сім’ї є ще діти, брати, сестри, то нехай краще з ними частіше грають, проводять час. У стінах однієї квартири немає великої небезпеки. Але ось багатолюдні свята, всілякі гуляння – від усього цього я б рекомендував утриматися. У всякому разі, поки.

Дуже важливо також і максимально обмежити спілкування дітей з більш старшими родичами – бабусями, дідусями і так далі. Ми вже знаємо, наскільки високий ризик важких ускладнень від коронавірусної хвороби для вікових людей. Так, звучить це дещо болісно, з моральної точки зору, але це дійсно важливий аспект для зниження розповсюдження інфекції.

І ще один актуальний момент. Якщо ви помітили в стані дитини ознаки, що насторожують, все ж не поспішайте вести її в лікарню. Туди з великою часткою ймовірності можуть прийти і люди, реально хворі на Covid-19. Не панікуйте. Але обов’язково зв’яжіться з вашим сімейним лікарем.

Отже, щоб максимально захистити своїх дітей від коронавірусної хвороби, батьки повинні стати, образно кажучи, палкими прихильниками соціального дистанціювання. Плюс, звичайно ж, гігієна. Привчити дитину постійно мити ручки – не складно, але дуже важливо! Зараз важкі часи, і нам всім слід вносити свою лепту в їх подолання, роблячи для цього все від нас залежне.

А між тим Фактам ICTV стало відомо, що вже цього тижня в Україну повинні доставити 367 тис. доз вакцини від компанії AstraZeneca. Загальна кількість отриманих за контрактами вакцин складе понад 1,1 млн доз.