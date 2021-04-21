В Україні зареєстрували південнокорейський препарат AstraZenecа.

Наказ про це підписав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, він також повідомив, що 367 тис. доз цієї вакцини в рамках ініціативи COVAX має прибути в Україну 22 квітня.

Також Степанов розповів, що Київ може вийти із червоної зони до 30 квітня.

– Є велика надія, що до 30 квітня Київ уже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас, – наголосив міністр.

Вчені з Національної академії наук України заявили, що найближчими днями очікується зниження рівня смертності від коронавірусу.

Науковці зазначили, що кількість нових випадків коронавірусу знизилася на 14% за останній тиждень.

Тим часом у Харкові розгорнули 30 додаткових ліжок із підведеним киснем для хворих на коронавірус, повідомив виконувач обов’язків мера міста Ігор Терехов.

Коронавірус у світі

Нідерланди з 28 квітня почнуть послаблення карантинних обмежень, відкриють тераси ресторанів і кафе, а також скасують комендантську годину.

Ізраїль планує розпочати другий етап вакцинації, під час якого хочуть зробити щеплення дітям у віці від 12 до 15 років.

– Готуйте плечі та дітей, – сказав прем’єр-міністр країни Біньяміна Нетаньяху.

Ухвалення рішення щодо кількості глядачів на Олімпійських іграх у Токіо можуть перенести до червня.

До цього кроку Оргкомітет ігор вдався через спалах Covid-19 у багатьох регіонах Японії.

Чорногорія повідомила про зняття обмежень на в’їзд для українців, а також громадян Білорусі, Росії та Північної Македонії.

Для в’їзду до країни не потрібен навіть негативний ПЛР-тест, зазначив міністр фінансів та соціального захисту Мілойко Спаіч.

За даними університету Хопкінса, за останню добу кількість хворих на коронавірус збільшилася до 142 млн 650 тис. 677 осіб.

Загальна кількість смертей від початку пандемії сягнула 3 млн 41 тис. 923 випадків.