За словами головного позаштатного інфекціоніста Міністерства охорони здоров’я, доктора медичних наук, професора Ольги Голубовської, захворіти зараз можна, навіть маючи високий рівень антитіл.

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Явні клінічні ознаки хвороби розвиваються не у всіх. Деякі відчувають лише легке нездужання.

– А в подальшому виявляється, що у них рівень антитіл до Covid-19 досить високий. Якщо людина імунний, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинно. Втім, майбутньої осені ситуація може істотно змінитися, – запевняє Голубовська.

Всі очікували, що третя хвиля буде слабкіше перших двох, але коронавірус мутував, тому будувати прогнози на подальший розвиток пандемії складно.

У ВООЗ стверджують, що пандемію можна буде взяти під контроль найближчим часом.

Джерело: Коронавірус_інфо