За словами головного позаштатного інфекціоніста Міністерства охорони здоров’я, доктора медичних наук, професора Ольги Голубовської, захворіти зараз можна, навіть маючи високий рівень антитіл.
Явні клінічні ознаки хвороби розвиваються не у всіх. Деякі відчувають лише легке нездужання.
– А в подальшому виявляється, що у них рівень антитіл до Covid-19 досить високий. Якщо людина імунний, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинно. Втім, майбутньої осені ситуація може істотно змінитися, – запевняє Голубовська.
Всі очікували, що третя хвиля буде слабкіше перших двох, але коронавірус мутував, тому будувати прогнози на подальший розвиток пандемії складно.
У ВООЗ стверджують, що пандемію можна буде взяти під контроль найближчим часом.
Джерело: Коронавірус_інфо