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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Перевірка чоловічого здоров’я: кому, коли і до якого лікаря звертатися

Перевірка чоловічого здоров’я: кому, коли і до якого лікаря звертатися

Як зазначають медики, велика частина сильної половини людства, маючи кар’єрні та фінансові успіхи, мають серйозні проблеми зі здоров’ям. І на це не потрібно закривати очі, адже багато хронічних захворювань починаються поволі.

Кандидат медичних наук, уролог вищої категорії Юрій Кудрявцев акцентує на що саме потрібно звернути увагу чоловікам.

– 33% чоловіків страждають на підвищення артеріального тиску. Нормальним вважається тиск 120 на 80 мм.рт.ст. Показник вище від 135 на 80 потребує додаткового обстеження, – каже він.

Крім того, 35% дорослих чоловіків мають надлишок ваги, тобто ожиріння.

– Зверніть увагу на так званий індекс маси тіла: його можна вирахувати по формулі: І=маса тіла (кг) : (поділити) на зріст в м². Нормою є індекс маси тіла від 18,5 до 24,9. І вкрай важливо знати рівень холестерину, – зауважує лікар.

Кудрявцев рекомендує не нехтувати регулярною фізичною активністю: хоча б прогулянки пішки протягом 2,5 годин на день.

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А ще – здоровий сон від 7 до 9 годин на добу. Адже порушення сну провокує ризик захворювань серця та судин, діабету, депресії, еректильної дисфункції та ожиріння.

– Якщо вам 45 і більше років, то обов’язково здайте аналіз крові на ПСА (простато-специфічний антиген). Це допоможе виявити пухлини простати на ранніх стадіях, які добре піддаються лікуванню, – наголошує він.

Підтримка чоловічого здоров’я:

  • вага, фізична активність, харчування;
  • гігієна;
  • контроль безрецептурної медикаментозної підтримки ;
  • контроль вживання алкоголю та тютюнопаління;
  • безпека під час заняття спортом та відпочинку;
  • вивчення сімейного анамнезу (історії) та факторів ризику;
  • ментальне здоров’я (депресії);
  • чинники розвитку серцево-судинних захворювань;
  • колоректальні захворювання (товстого кишківника);
  • профілактичні міри щодо захворювань, які передаються статевим шляхом;
  • обізнаність із факторами ризику онкоурологічних захворювань;
  • використання ременів безпеки під час пересування автомобілем.

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Фото: Pixabay

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