За результатами квітневого опитування, проведеного українською компанією Gradus Research, рівень стресу в українців залишається на дуже високому рівні – понад 81% із 100%.

Цей показник, починаючи з травня 2020 року, тримається майже на однаковому рівні, а на такий високий рівень він піднімався востаннє в червні 2020 року.

Дослідження також засвідчили, що порівняно з чоловіками, жінки переживають сильніше майже на 10%. Серед різних вікових груп: дуже високий рівень стресу в молоді 18-24 років – 85%, і у групи людей віком 45-54 років – 81%.

Серед регіонів до дуже високого рівня стресу схильні жителі Західної України.

У респондентів також запитали, які емоції в них переважають останнім часом. Топ-5 емоцій українців це: надія, тривога, розчарування, невпевненість і, хоч як дивно, радість.

Жінки найбільш схильні до: тривоги – 38%, надії – 34%, невпевненості – 27%, розчарованості – 25% і радості – 19%. Чоловіки відчували: надію – 38%, тривогу – 29%, радість, впевненість і цікавість- 24%.

Українці віком 55-60 років найбільше відчувають тривогу і розчарування, а молоді люди 18-24 років – радість, цікавість і впевненість.

Психолог дала поради, як пережити самотність під час пандемії.

Джерело: Gradus Research