В Україні найближчими днями очікується зниження рівня смертності від коронавірусу.

Про це заявили науковці з Національної академії наук України у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 в Україні в період 20 квітня – 4 травня.

Протягом останнього тижня кількість нових випадків коронавірусу знизилася на 14% після зменшення на 2% тиждень тому. За даними Meddata, кількість госпіталізацій знизилася на понад 10%.

– Кількість нових летальних випадків скоротилася менш ніж на 5% та продовжує, загалом, перебувати на плато. Середня за тиждень кількість нових летальних випадків станом на 20 квітня – 373 смерті. Очікується зниження смертності найближчими днями, – зазначили у прогнозі.

Крім того, середня кількість нових виявлень зменшилася до 12 743 осіб на день. Згідно із прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10 529 (Prophet) і 12 369 (SEIR-U) протягом тижня 21–27 квітня та 11 122 (SEIR-U) протягом тижня 28 квітня – 4 травня.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 квітня в Україні зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусу. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 429 людей, загалом – 40 796. Водночас одужали – 14 720 пацієнтів.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

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Джерело: НАН