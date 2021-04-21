Ангіна – досить серйозне захворювання, до якого не слід ставитися легковажно та лікувати його самостійно без консультації лікаря.

Про це розповів Фактам ICTV лікар-отоларинголог Сергій Мазлум’янць у програмі Є здорове питання. За його словами, батькам слід знати, як вчасно розпізнати ангіну у дитини, які аналізи робити та як правильно лікувати захворювання.

Лікар зазначив, що батьки можуть одразу визначити ознаки запального процесу на піднебінних мигдалинах: висока температура (38–40 °C), наліт, збільшення лімфатичних вузлів, біль в горлі при ковтанні, почервоніння горла.

За статистикою, такі симптоми у 90% є ознакою гострого тонзилофарингіту, який викликають віруси. А тільки 10% – це ангіна, яку викликає стрептокок.

– Щоб визначити захворювання, слід звернутися до лікаря та зробити стрептатест, щоб виявити стрептокок. Це простий метод визначення ангіни, а тест робиться швидко, – зазначив лікар.

Також Мазлум’янць наголосив, що ангіна не лікується без антибіотиків. Дитина обов’язкового має пройти курс антибактеріальної терапії, адже ускладнення, які можуть виникнути після або під час захворювання, небезпечні.

– Від неправильного лікування гострого тонзиліту та ангіни наслідки бувають дуже небезпечними. У дитини можуть виникнути ревматоїдні ураження суглобів, пієлонефрит. Малеча не зможе повноцінно займатися спортом, вести активний спосіб життя через те, що батьки, під час лікування, пожаліли організм дитини та не дали приймати антибіотики, – додав він.

Covid-19 у дітей

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До симптомів дитячої коронавірусної інфекції відносять: температуру, кашель, сухість у горлі, головний біль, почервоніння очей, ураження нервової системи. Діти стають млявими, дратівливими, плаксивими. Відзначається явна емоційна нестабільність.

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