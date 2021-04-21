У паризькому Діснейленді, який, зазвичай, є найбільшою туристичною атракцією Європи, у конференц-центрі з 24 квітня проводитимуть масову вакцинацію. Таким чином Франція прагне пришвидшити процес вакцинації населення.

Парк розваг на схід від Парижа закритий із 30 жовтня, коли було вирішено закрити другорядні підприємства через сплеск інфекції.

Спершу очікувалося знову відкрити двері Діснейленду 2 квітня, але погіршення ситуації змусило відкласти це рішення.

Вакцинуватимуть людей за межами парку розваг у їхньому клубі Newport Bay Club, конференц-центрі поруч з готельним комплексом.

— Діснейленд у Парижі пишається тим, що допомагає підтримувати владу щеплювати людей проти коронавірусу, – зазначив віце-президент з експлуатації парку Ерік Маріон.

Він буде перебувати у віданні місцевої влади та регіональної служби охорони здоров’я і буде відкритий тільки у вихідні. Водночас, решта пунктів вакцинації у Франції здебільшого закриті у неділю.

Мета центру – робити ін’єкції не менше 1 тис. осіб на день. Франція прагне щепити хоча б однією дозою до середини травня 20 млн осіб. Станом на 20 квітня у Франції одна дозу отримали майже 12,8 млн осіб або 19% від кількості всього населення.

Наприкінці березня стало відомо, що головний стадіон країни Стад де Франс тимчасово переобладнають у центр вакцинації проти коронавірусу.

Влада французького департаменту Сен-Сен-Дені сподівається, що таке рішення дозволить щодня вакцинувати тисячі французів, які не можуть оперативно цього зробити.

Джерело: The Local