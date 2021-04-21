Вчені з Техаського університету A & M виявили новий штам коронавірусу BV-1, який невразливий для деяких нейтралізуючих антитіл.

Вперше цей штам виявили в американського студента з Техасу. Там студенти проходили тестування на Covid-19 в рамках університетської програми.

Чоловік отримав позитивний результат 5 березня, а через 20 днів тест знову підтвердив наявність вірусу в організмі, що свідчить про довшу тривалість хвороби в середньому для дорослих у віці від 18 до 24 років. Негативний результат студент отримав 9 квітня, симптомів хвороб у нього вже не було.

Дослідження свідчать про те, що кілька нейтралізуючих антитіл неефективні для інших варіантів Covid-19 з тими ж генетичними маркерами, що і BV-1.

– Поки що ми повністю не вивчили цей штам, але він має поєднання мутацій, які схожі на інші штами. Він поєднує генетичні маркери, окремо пов’язані із швидким розповсюдженням, важким перебігом та високою стійкістю до нейтралізуючих антитіл, – зазначив вірусолог Бен Нойман.

Експерти з Техасу вже повідомили відповідну інформацію про послідовність геному BV-1 в глобальну базу геномних даних вірусів грипу і коронавірусу GISAID.