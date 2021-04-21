В Україну цього тижня повинні доставити 367 тис. доз вакцини від компанії AstraZeneca. Загальна кількість отриманих за контрактами вакцин складе понад 1,1 млн доз.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– На цьому тижні в Україну мають прибути 367 тис. доз вакцини від компанії AstraZeneca. Тобто загальна кількість вже поставлених вакцин до кінця тижня складе понад 1,1 млн доз”, – заявив він.

Також глава уряду зазначив, що у травні в Україну доставлять значно більше доз вакцин від Covid-19.

– У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин, і вакцинальна кампанія значно пришвидшиться. Президент України чітко визначив, що до кінця цього року більша частина населення мають отримати щеплення від COVID-19. Ми не відступаємо від цього плану та зробимо все, аби його реалізувати”, – заявив Шмигаль.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

20 квітня перше щеплення вакциною Pfizer\BioNTech зробили жителям і працівникам Ладижинського дитячого будинку-інтернату та обласного пансіонату для людей з інвалідністю та людей похилого віку. За день до цього вакцинацію препаратом Pfizer почали в Києві.

Наступними щеплення Pfizer отримають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонники.

Зазначимо, з початку вакцинації в Україні щеплення отримали 477 833 особи. За минулу добу, 20 квітня, вакцину отримали 15 042 особи.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Денис Шмигаль