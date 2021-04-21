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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Ізраїлі закрили останні Covid-відділення

Больница

У понеділок, 19 квітня, Ізраїль закрив два останні відділення для хворих на Covid-19.

Ізраїльська кампанія високошвидкісної вакцинації почала приносити ефективні результати і нових випадків Covid-19 все менше.

Палати для хворих на Covid-19 ще залишалися в медцентрі Хіллель Яффе в Хадері і медцентрі Баруха Паде в Тверії. Але їх теж уже остаточно закрили, а пацієнти, які ще залишилися, були переведені на лікування в палати внутрішньої медицини.

На піку коронавірусної пандемії в медцентрі Хіллель Яффе працювали три спеціалізованих відділення Covid-19, але за останні кілька днів лікування потребували в середньому не більше семи пацієнтів.

— Я радий повідомити, що ми закриваємо останнє чинне відділення для хворих на корнавірус. Якщо виникне необхідність, ми знову відкриємо відділення, але сподіваємося, що в цьому не буде потреби, – сказав директор лікарні доктор Міккі Дудкевич.

Медичний центр Баруха Паде також закрив останнє коронавірусне відділення в понеділок.

— Це дуже радісна і обнадійлива новина. Ми тільки що закінчили дезінфекцію палат і з нетерпінням чекаємо на повернення до нашої повсякденної роботи. Тепер наші бригади можуть повернутися в завантажені відділення внутрішньої медицини, – сказав директор лікарні доктор Ерез Он.

Ізраїль планує провести другий етап вакцинації проти коронавірусу через шість місяців.

Джерело: Ynetnews

Фото: Depositphotos

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