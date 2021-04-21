В Україні з початку року проведено 48 операції з трансплантації органів, а до кінця року проведуть ще не менше 250.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у соціальних мережах.

– З початку року ми вже зробили: 37 трансплантацій нирки, 7 – печінки, 4 – серця. Всього – 48 операцій в 13 центрах. А це означає, що врятували життя 48 людей без їхнього виїзду за кордон, – зазначив він.

За словами Степанова, у 2021 році в Україні заплановано не менше 250 операцій з трансплантації життєво необхідних органів. У країні бюджет на це збільшили у п’ять разів. Міністр наголосив, що головна мета – це здобути трансплантаційну незалежність України за три роки.

17 березня у Києві провели унікальну алогенну родинну трансплантацію кісткового мозку 18-річному чоловіку.

Це перша трансплантація у рамках реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Джерело: Максим Степанов