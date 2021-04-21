В Україні зареєстрували південнокорейську вакцину AstraZeneca

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZenecа, яку виробляє Південна Корея.

Про це Степанов повідомив у соціальних мережах. За його словами, 367 тис. доз цього препарату в рамках ініціативи COVAX має прибути в Україну 22 квітня.

– Підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX, – зазначив міністр.

Він додав, що частину партії залишать для щеплення другою дозою громадян, які вже вакцинувалися препаратом CoviShield, а решту – для першого щеплення.

Степанов нагадав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield – абсолютно однакові, тому маніпуляції скептиків щодо загрози для другої дози щеплення залишаться маніпуляціями.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко також наголошував, що у МОЗ хочуть використати партію вакцин AstraZenecа за 2-3 дні, щоб показати спроможності системи охорони здоров’я. Він переконаний, що медична система дозволяє робити мінімум 90-100 тис. щеплень в день.

Нині Україна очікує закриття контрактів, зокрема щодо вакцини AstraZeneca/Covishield (1,5 млн доз) і CoronaVaс (1,7 млн доз). Окрім цього, в країну мають поставити вакцини від компанії Pfizer, а також за ініціативою COVAX.

Джерело: Максим Степанов