В Україні за останню добу зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусу, загалом – 1 974 118. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.

Госпіталізація знадобилася 4 411 пацієнтам.

За останню добу в Україні від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 429 людей, загалом – 40 796.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 20 квітня підтвердили 1 961 956 випадків.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (804), Полтавській (725) та Одеській (691) областях.