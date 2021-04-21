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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Україні зросла кількість госпіталізацій дітей з Covid-19 – науковці

діти

В Україні за останній тиждень зафіксували суттєве зростання кількості госпіталізацій дітей з коронавірусом віком до 9 років.

Про це повідомили науковці з Національної академії наук України у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 20 квітня – 4 травня

– Доволі несподівано в останній тиждень число госпіталізованих хворих віком до 9 років включно виявилося принаймні вдвічі вищим, ніж число госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років включно, – зазначили у прогнозі.

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Водночас науковці прогнозують зниження кількості виявлених випадків коронавірусу в Україні. Так, кількість випадків хвороби за тиждень зменшилось на 14% після зниження на 2% тиждень тому.

Крім того, у НАН додали, що в Україні найближчими днями очікується зниження рівня смертності від коронавірусу.

Кількість нових летальних випадків скоротилася менш ніж на 5% та продовжує, загалом, перебувати на плато. Середня за тиждень кількість нових летальних випадків станом на 20 квітня – 373 смерті.

Джерело: НАН

Фото: Depositphotos

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