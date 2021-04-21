Під час брифінгу у Міністерстві охорони здоров’я, заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ярослав Кучер повідомив, що тепер доступ до отримання якісної інформації на офіційному сайті МОЗ отримали люди з порушенням слуху.

Для того, щоб скористатися цим сервісом, потрібно зайти на ресурс, натиснути віджет “Для людей з порушенням зору” та заповнити відповідну форму. Після цього з ними зв’яжуться фахівці і за допомогою мови жестів з’ясують деталі звернення.

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– Це важливий крок до руйнування мовних бар’єрів та надання доступу окремим категоріям громадян до якісної інформації щодо медичної допомоги, – підкреслив Ярослав Кучер.

Під час Великодніх свят потрібно буде дотримуватися тих обмежень, що встановлені в регіоні відповідно до того, в якій зоні карантину він знаходиться.