Японія сподівається отримати 50 мільйонів додаткових доз вакцини від Covid-19 виробництва компаній Pfizer\BioNTech.

Прем’єр-міністр країни Есіхіде Суга вже закликав фармацевтичну фірму Pfizer збільшити поставки. Так, Японія тепер збирається закупити достатньо вакцини для приблизно 110 мільйонів людей у віці від 16 років і старше.

Відзначається, що Японія раніше уклала договір з Pfizer на поставку 144 мільйонів доз вакцини від коронавірусу і з Moderna Inc. на 50 мільйонів доз.

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Суга заявив, що уряд Японії очікує, що до кінця вересня 2021 року буде достатньо поставок, аби зробити щеплення певної категорії людей з 126-мільйонного населення країни.

У Японії розглядають можливість повторного перенесення Олімпійських ігор через пандемію коронавірусу або ж проведення їх без глядачів.

Джерело: The Japan Times