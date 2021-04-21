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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Заняття спортом знижують ризики важкої форми Covid-19 — дослідження

Заняття спортом знижують ризики важкої форми Covid-19 — дослідження

Згідно з новим дослідженням, в якому брали участь майже 50 тисяч пацієнтів зі США, активні та регулярні заняття спортом захищають від розвитку важкої форми коронавірусу.

Люди, які займалися спортом по 150 хвилин на тиждень і захворіли на Covid-19, набагато легше переносили інфекцію.

Також важких наслідків від перенесеного коронавірусу не спостерігалося у тих пацієнтів, які приділяли фізичній активності трохи менше часу. Але все ж більше 10 хвилин на день.

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А от тих людей, які практично не займалися спортом, набагато частіше госпіталізували після зараження коронавірусом. І ймовірність померти від Covid-19 у цих пацієнтів була приблизно в два з половиною раза вище, ніж у спортивних людей.

– Ми віримо, що результати цього дослідження стануть дієвою інструкцією, яку може використовувати населення в усьому світі для зниження ризику важких наслідків від Covid-19, зокрема й смертельних випадків, – зазначає авторка дослідження Дебора Ром Янг.

Науковці також наголошують, що значення має навіть невелика фізична активність. Наприклад, прогулянка з собакою, біг, їзда на велосипеді або плавання.

– Немає необхідності постійно ходити в спортзал або займатися на біговій доріжці по годині в день. Прогулянка з собакою – це вже фізична активність, тому треба більше рухатися і менше сидіти, – стверджує професор Росс Арена з Університету Іллінойсу.

Будь-яка фізична активність допомагає організму в боротьбі з різними захворюваннями. Також це стосується і  Covid-19.

Стало відомо, чому тренування не допомагають скинути зайву вагу.

Джерело: WebMD

Фото: Pixabay

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