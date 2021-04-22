На початку тижня в усі регіони України роз’їхались свіжі 215 тис. доз китайської сироватки CoronaVac. Одними з перших ін’єкцію отримали спортсмени та їхні тренери, які поїдуть на літню Олімпіаду в Токіо. Наразі їхнє самопочуття прекрасне.

– Якщо одна нещеплена людина на Олімпіаді захворіє, то всю команду будуть знімати зі змагань, – говорить олімпійський чемпіон Олександр Петрів.

Окрім спортсменів, цю вакцину отримають вчителі, поліцейські та військовослужбовці.

Під кінець тижня в Україну доставили ще американську партію вакцин Pfizer. Цю сироватку Україна отримала безкоштовно за міжнародною програмою COVAX – коли багаті країни-донори спонсорують щеплення бідніших держав.

Особливість цієї вакцини в тому, що її потрібно зберігати за дуже низької температури – мінус 70 градусів за Цельсієм. На щастя, транспортування цієї вакцини теж взяли на себе іноземні донори. Винайняли приватну компанію з необхідним обладнанням.

Якщо порівняти китайську та американську вакцини, то ефективність першої залежно від країни коливається від 50% до 80%. Pfizer має показник 95%.

Проте Імунолог Федір Лапій радить не поспішати ховати китайську вакцину. Вона, на його думку, може виявитись навіть ефективнішою за інші препарати і бути стійкою до мутацій вірусу.

Одним зі світових лідерів за кількістю щеплень у світі є Британія. Там вакциновано майже половину населення здебільшого сироватками Pfizer і AstraZeneka. В Україні застосовують її індійську копію Covishield.

Та через поширення нових штамів там почалась паніка.

– Британський штам не є стійким до вакцини. Але він дуже інфекційний і охоплює молодші вікові категорії населення, – говорить Ірена Таранюк, кореспондентка BBC NEWS Україна.

Отже, справа не у якості вакцин. Вони достатньо ефективні, кажуть спеціалісти. Збільшення заразності вірусу означає, що треба пришвидшувати темпи щеплення і набувати колективного імунітет.

За словами лікаря-інфекціоніста Володимира Курпіти, усі вакцини, які зараз допущені на ринок, дозволені ВООЗ і мають однакову здатність запобігати розвитку серйозних ускладнень. Вакцинування вже доводить свою ефективність, зокрема у Британії, де виявлені нові штами вірусу.

– В них там виявляється декілька десятків тисяч нових випадків, але за день померло сім людей. Оце різниця: 450 в Україні і сім в Британії, – наголошує Курпіта.

Можливо, щеплення і не завжди запобігають зараженню, але напевно знижують смертність.

Світовим лідером за рівнем вакцинування наразі є Ізраїль. Лікар-реаніматолог Борис Бриль говорить:

– В Ізраїлі майже немає хворих. Заражаються переважно невакциновані.

Ізраїль поступово знімає карантинні обмеження і вже з травня має намір відкривати кордони.

Близькі до Ізраїлю і Об’єднані Арабські Емірати. Першу дозу вакцини там отримали практично всі громадяни. Другу – чверть населення. Щепитись там могли усі охочі ще в грудні.

Америка зараз лідер за кількістю ін’єкцій у світі – там уже ввели 190 млн доз. І роблять 2 млн щеплень за день. А от Україна – антилідер. У нас вакциновано не більше за 1% населення.

Гроші на вакцини Україна має, та продавати їй ніхто не поспішає, пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Блокують експорт, щоб вакцини були саме для своєї країни. Будь-які поняття ринкових відносин, до яких ми звикли до пандемії коронавірусу, вони відсутні, – говорить Степанов.

Від цього страждає не лише Україна. У Грузії щеплення наразі отримали трохи більше 20 тис. людей. Водночас досвід небагатої Сербії, де вже безкоштовно вакцинують навіть іноземців, якщо ті мають бажання, свідчить, що багато залежить від активності влади.

В МОЗ обіцяють, що зовсім скоро ситуація в Україні зміниться – попит на вакцини серед багатих країн спаде, і дійде черга до нас. А до кінця року планують вакцинувати 70% дорослого населення.

Щеплення від Covid-19 вже довело свою ефективність в розвинутих країнах. А повільні темпи з вакцинацією в Україні цілком закономірні. Небагаті країни завжди в кінці черги.

Кабмін оприлюднив план вакцинації проти Covid-19

Кабмін планує з травня робити 5,65 млн щеплень проти Covid-19 щомісяця. Такі дані оприлюднено в Національному плані вакцинопрофілактики Covid-19 на 2021 рік.

До кінця року мають намір охопити вакцинацією 48,9 млн українців. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин.