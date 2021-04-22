Сучасний світ захлинається новинами про коронавірусну інфекцію, про методи подолання та про кількість жертв вірусу. Людям досить важко впоратися з такою кількістю інформації, а психіка лише посилює пандемічні страхи.

Як розповів Фактам ICTV доктор психологічних наук, професор, директор Інституту Психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України Сергій Максименко, пандемія викликала в українців психічні розлади.

– Усяка травма чи всякі пандемії провокуються психологічними чинниками. Тобто ідуть від психіки людини. І тут присутній і страх, і депресія. А чому? Бо ми чуємо: коронавірус, коронавірус, і постійно відчуваємо на собі цей тиск. І все це перетворюється в системне внутрішнє явище – внутрішній світ. І все це набуває ознак обсесивного неврозу, – сказав він.

Професор пояснив, що це, по суті, така собі манія переслідування, оскільки хвороба витісняє все.

– І через усі зовнішні маніпуляції складається враження, що ми потрапили в пастку. Психологічний стан такий, що ми постійно переживаємо, – стверджує він.

Також професор Максименко зазначив, що узалежнена поведінка, яка сформувалася, нагадує обсесивний невроз або манію переслідування. Щоб подолати обсесивний невроз слід вибудовувати захисний механізм.

По-перше, за його словами, треба починаючи з молодшого шкільного віку формувати креативне мислення. Варто піддавати сумніву той фактаж, який не є безперечним. По-друге, треба формувати системність: системність погляду на природу, на світ, на людське мислення. По-третє, вибудовування стратегії спілкування.

– У спілкуванні, як у краплі роси, висвітлюється характерологічний світ особистості, її помисли та думки. А особистість починається з любові, – запевняє Максименко.

І по-четверте, додав доктор психологічних наук, слід вибудовувати стратегії життєвих перспектив.

Водночас Максименко наголосив, що найголовніше – це досягнення мети.

– Став собі ціль, яка об’єктивує, яка зосереджує особистість на досягненні певних моментів. Моментів, які засвідчують зрілість протистояти негативним впливам. Це допомагає і вилікуватись, і йти далі, і допомагає подолати негаразди, – сказав він.

Крім цього професор звернув увагу на те, що у людей настає алогічність мислення. Відбувається це після того, як свідомість пережила відчуття страху або безвиході.

– І алогічність мислення проявляється в тому, що одночасно є і агресивний стан, і депресивний. У людини настає психологічний тероризм. Людина не може стримати агресивність, а з іншого боку — страх. І виникає депресія, яка впливає на появу тих чи інших захворювань, – підсумував він.

Психолог дав поради, як пережити самотність під час пандемії.