День психолога: 7 незвичних питань

Життя сучасної людини вкрай насичене та емоційне. Кожен із нас переживає, радіє, сумує та дивується. Тобто, всі ми переживаємо величезну гаму почуттів, з якими інколи так важко впоратися. А розібратися в собі, у своїх страхах і переживаннях допомагають досвідчені фахівці – психологи.

Всеукраїнський день психолога відзначають 23 квітня.

У своє професійне свято з Фактами ICTV поспілкувалася психолог-консультант у напрямку когнітивно-поведінкової терапії Олена Головко.

– Олено, які плюси і мінуси вашої професії?

– Особисто мені цікаво досліджувати і вивчати механізми роботи людської психіки. Зрештою зацікавлення стало улюбленою професією. Професійні знання надають можливість бути корисною людям та допомагають краще розібратися в собі. Це справді величезний плюс у професії. До речі, психологія – це наука, яка здатна суттєво покращити якість нашого життя.

Але є й мінуси. Постійна робота з людськими проблемами сама по собі є емоційно виснажливою, і тому психолог має піклуватись про свій ресурс, щоб мати можливість ефективно допомагати іншим. До того ж в Україні доволі низький рівень психологічної освіти населення. Наше пострадянське суспільство лише зараз поступово приходить до розуміння можливості та важливості психологічної допомоги, як такої.

– Як людині зрозуміти, що без психолога не розібратися?

– Бувають такі періоди у житті, коли людина відчуває безпорадність, невпевненість у собі, застрягає в емоціях, конфліктах, складні життєві події починає сприймати як нездоланні. Тоді варто задуматись про допомогу психолога.

– Олено, а коли у психологів самий пік роботи?

– У психології немає якоїсь сезонності або піку навантаження. Це пояснюється тим, що кожен у свій час проходить свої кризові етапи (особистісні кризи та проблеми в міжособистісних стосунках).

А взагалі ми – психологи – вважаємо, що пік нашої роботи ще попереду, тому що психологічна грамотність населення підвищується.

– Ви маєте величезний професійний досвід. Можливо, є випадок з вашої практики, який запам’ятався вам найбільше і чому?

– У психологів існує етичний кодекс, який захищає конфіденційну інформацію клієнта, тому викладати її в публічний простір ми не маємо права. Повірте, цікавого дуже багато. Кожен клієнт цікавий своєю історією.

– А у вас є свій психолог? Чи ви самі себе лікуєте?

– Так, у роботі психолога дуже важливо самому бути в пропрацьованому стані, розібратися з власними питаннями, щоби вони не заважали роботі. Тому в психолога має бути власний психотерапевт та супервізор для допомоги в складних випадках.

– На жаль, не всі люди психічно здорові. Підкажіть, як поводитися, якщо підійшла людина і ви починаєте розуміти, що вона неадекватна?

– Якщо ви розумієте, що біля вас неадекватна людина, важливо максимально уникнути контакту, не вступати в суперечки, оскільки будь-яка ваша реакція може спровокувати непотрібну вам активізацію спілкування з неадекватом із непередбачуваними наслідками.

Якщо поблизу є інші люди, можна підійти до них. А якщо ви бачите, що дії неадекватної особи загрожують життю та здоров’ю людей довкола, не зайвим буде повідомити в поліцію.

– І наостанок дуже кортить задати таке філософське запитання. Олено, що таке щастя, на вашу думку?

– Щастя – категорія філософська. А як ми знаємо, психологія вийшла з філософії. Одне з визначень щастя – це відсутність нещастя. Так от, психологія допомагає людині розібратися з проблемами і таким чином гармонізувати свій внутрішній стан.

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