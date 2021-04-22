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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Домашні тести на Covid-19 можуть бути небезпечні

Домашні тести на Covid-19 можуть бути небезпечні

Існує висока ймовірність неправильного забору біологічного матеріалу для тесту самою людиною. Про це заявив лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук, пише УНН.

Він пояснив, що техніка забору біологічного матеріалу для тесту не така й проста, а ще доволі неприємна.

– Псевдонегативні аналізи зустрічаються при будь-якому методі обстеження, а в домашніх умовах ця ймовірність збільшується в рази. Людина може взяти аналіз дуже поверхнево, і тоді результат буде негативний, – сказав лікар.

Гайдук вважає, що домашні тести — просто бізнес-проект. Адже достовірний результат буде лише тоді, коли матеріал бере фаховий спеціаліст. І після цього відправляє його в лабораторію.

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При цьому лікар-інфекціоніст заявив, що недостовірні негативні результати домашніх тестів створюють небезпеку в поширенні Covid-19.

– Людина зробила невірно тест і пішла заражати інших. Тому головне — зробити якісний тест на антиген коронавірусу в лабораторних умовах, коли забір робить саме фахівець, – підсумував Гайдук.

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Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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