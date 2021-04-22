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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Хірурги із Сум вперше застосували 3D-моделювання під час операції на стегні

Хірурги із Сум вперше застосували 3D-моделювання під час операції на стегні

У сумській Центральній міській клінічній лікарні вперше застосували методику 3D-моделювання для виготовлення пластикового прототипу кістки пацієнта.

– Молодий чоловік понад рік тому впав з висоти і сильно постраждав. Важка черепно-мозкова травма не давала можливості серйозно зайнятися переломом стегна, – розповідає завідувач ортопедо-травматологічного відділення №2 Юрій Барабан. – На той час його не прооперували, кістка зрослася неправильно: із залишковою деформацією, що не давало змоги повноцінно рухатися.

Ортопеди Центральної міської лікарні під час планування операції вирішили застосувати 3D принт-моделювання. За даними КТ-обстеження створили 3D-модель стегнової кістки пацієнта. Такий персоніфікований макет допоміг зробити точні розрахунки введення металоконструкцій і кутів вирівнювання кістки. В результаті операції лікарі успішно виправили деформацію кістки.

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В Європі такі методи хірургічного лікування є стандартом. Створення 3D-моделі дає можливість розробити індивідуальну операцію. Це скорочує час хірургічного втручання і робить його менш інвазивним.

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Джерело: dancor.sumy

Фото: Dreamstime

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