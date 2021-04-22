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Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Кому краще не снідати – консультація ендокринолога

Сніданок

Виявляється, є люди, на яких початок відомої приказки – “Сніданок з’їж сам…” не поширюється. Хто вони? І чому так? Фактам ICTV все пояснила лікар-ендокринолог Київського міського клінічного ендокринологічного центру Катерина Губчак.

Йдеться про людей, які страждають на цукровий діабет і метаболічний синдром. У них спостерігається два взаємопов’язаних симптоми: непереносимість глюкози та зміщення добових біоритмів. Як це працює?

 – У діабетиків і людей з метаболічним синдромом печінка починає викидати в кров глюкозу всього за годину-півтори до сходу сонця (будемо умовно вважати, що це пробудження), – розповідає Катерина Губчак. – І аж до 13-ї години (або до часу дня) в крові зберігається підвищений рівень глюкози. Тобто, якщо такі пацієнти поснідають в звичайний для здорових людей час, цукор в крові підніметься ще вище. А це дуже небажано.

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Як цього уникнути? Катерина Губчак рекомендує або взагалі не їсти, або, якщо вже зовсім несила, покласти в рот щось безвуглеводне. Тобто не кашу і бутерброд з сиром, а, наприклад, білковий омлет або яєчню з помідорами. Як варіант – кисломолочний сир або кефір, в які можна додати трохи борошна з гречки. Такий сніданок притупить почуття голоду і не відіб’ється на рівні цукру в крові.

Тим часом Факти ICTV разібралися зтим, як змінилися харчові звички українців під час локдауну.

Фото: Pixabay

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