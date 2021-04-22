Корисні властивості кульбаби: рецепти чаю і салату

Ще тиждень і на зелених луках з’являться яскраві жовті квіти – кульбаби, до яких кинуться бджоли і джмелі. Вони одні з перших свідчать – весна прийшла! А ще кульбаби неймовірно корисні для здоров’я. Недарма вони з’являються тоді, коли живих вітамінів ніде знайдеш, а тут – прямо під ногами. Збирай – скільки схочеш.

Кульбаба – улюблена рослина фітотерапевта Євгена Сонічева, він і розповів Фактам ICTV, як її потрібно вживати.

– Навесні, коли вітамінів у фруктах і овочах вже практично немає, природа дарує нам дикорослі трави, – сказав фітотерапевт. – Не обходьте стороною кульбабу. Помилуйтеся її квітками, зірвіть листочки, та й корінці теж прихопіть.

Листя кульбаби підуть в салати. Від гіркоти, якої в них багато, можна позбутися, вимочивши листя в солоній воді.

З квіток можна приготувати мед, а з промитих і висушених корінців – “кавовий” напій.

Корисні речовини.

Вітамін К. Його в кульбабах у п’ять з гаком разів більше добової норми. Цей вітамін бере участь у засвоєнні кальцію організмом. А також допомагає подружитися кальцію з вітаміном D. Вчені виявили, що деякі білкові структури утворюються лише за участі вітаміну К.

Кальцій. Невеликий пучок листя кульбаби містить 10% добової норми кальцію. Тому корисно їсти кульбабу свіжою і пити напій з неї при судомах, пригніченій нервовій системі, схильності до карієсу.

Вітамін А. Це антиоксидант, він усуває запалення, добре впливає на шкіру, зір. Жменя листя кульбаби містить 100% добової норми вітаміну А.

Вплив на організм

Кульбаба – відмінний помічник печінки. Він прочищає жовчні протоки, що покращує травлення, а значить, якість життя і настрій. Адже коли печінка погано себе почуває, людина стає дратівливою і жовчною.

Сік кульбаби знижує рівень цукру в крові і виводить зайву рідину. А оскільки діабетики страждають ще й від ниркових хвороб, то для них кульбаба – знахідка.

І мало не найголовніша властивість кульбаби, яку оцінять ті, хто бореться із зайвою вагою – вона низькокалорійна. Багато листів, звичайно, не з’їси, але додавати їх щодня в страви потрібно обов’язково.

Рецепт салату з кульбаб

Натерти одну моркву, порізати на великі шматки пучок листя кульбаби, посолити, поперчити за смаком, додати заливку. У неї входять лимонний сік і рослинна олія, можна використовувати бальзамічний оцет.

Рецепт чаю з кульбаб

Взяти п’ять-шість листочків кульбаби, залити 300 мл гарячої води. Настоювати 10 хвилин. Додати мед.

Протипоказання

Кульбабу не варто вживати:

при загостреннях хвороб шлунка, дванадцятипалої кишки, підшлункової залози

при жовчнокам’яній хворобі

при вагітності та годуванні груддю.

З вершків і корінців трав лікарських і харчових рослин готують цілющі і смачні чаї, які зміцнять імунітет.