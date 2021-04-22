Згідно з національним дослідженням в Україні, 34% дітей і підлітків проводять в інтернеті від 3 і до 5 годин щодня, 28% – 1-2 години кожного дня, 13% – від 5 до 7 годин, а 10,4% – понад 7 годин щодня.

– В інтернеті є контент, який може негативно впливати на цінності, поведінку, психіку та здоров’я дітей. Разом із тим ми спостерігаємо наслідки постковідного стану та тривалого локдауну. Все це дуже погано впливає на психічний стан дітей. З цих причин ми вирішили розробити новий урок для шкіл, аби уберегти дітей від небезпечного контенту в інтернеті, – зазначає радник з питань захищеності людини в інтернеті при віце-прем’єр-міністрі – міністрі цифрової трансформації України, засновник освітнього проєкту #stop_sexтинг Анастасія Дьякова.

Також зазначається, що на початку цього року в інформаційному просторі з’явилася “хвиля” новин про трагічний вплив контенту з інтернету та соцмереж на дітей.

Коли немає альтернативи, діти проводять більше часу в інтернеті. Адже тут вони можуть отримати те, чого їм не вистачає в певний момент у реальному житті – розваги, спілкування із друзями, навіть навчання. Але надлишковий час за онлайн-іграми або переглядом певного виду онлайн-контенту негативно впливає на психіку дитини – вона може проявляти агресивну поведінку та реакції, не контролювати емоції, пробувати вчиняти небезпечні дії та наслідувати приклади, що становитимуть загрозу її життю та здоров’ю.

Також надлишковий час онлайн може викликати конфлікти із рідними. Саме тому так важливо говорити із дітьми про критичне сприйняття інформації, спостерігати за їх емоційним станом та в разі потреби вчасно звертатися до спеціалістів.

Додамо, що 26 квітня на сторінці проекту відбудеться вебінар Розвиток навичок стійкості щодо шкідливого контенту у дітей та емоційне відновлення, де спеціалісти розкажуть про актуальність теми впливу шкідливого контенту на дітей та як допомогти дітям у відновленні емоційного стану.

Вибір школи для дитини: на що звернути увагу.

Джерело: stop_sexтинг