Наступного тижня шість регіонів, а саме місто Київ, Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області можуть вийти з червоного рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час презентації аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення Covid-19.

– Якщо ми подивимося на ситуацію в регіонах, то зараз ми бачимо хорошу картину. Чернівецька область вже відсьогодні перейшла в жовтий рівень епідемічної небезпеки, вона перебувала майже два місяці в зоні червоного рівня, і зараз показники стабілізувалися, – зазначив він.

За словами Ганиченко, до шести регіонів можуть вийти з червоного рівня – це місто Київ, Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області, у більшості з яких наразі коефіцієнт виявлення випадків інфікування не зменшується. Це свідчить про недостатній рівень тестувань та контроль над поширенням захворюваності.

Водночас він додав, що до червоної зони може увійти Донецька область. Адже завантаженість ліжок у регіоні наближається до критичного рівня.

– Очікується, що сьогодні-завтра буде засідання комісії з ТЕБ та НС, де розглянуть питання включення Донецької області у червону зону, – додав він.

Карантин в Україні

Станом на 22 квітня 2021 року в 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька й Чернігівська області.

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