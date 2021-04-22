Чергова партія вакцини AstraZeneca приїде в Україну завтра, 23 квітня. Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на одному з телеканалів.

Він зазначив, що препарат доставлять в київський аеропорт Жуляни.

– Нам поставили слот літака на п’ятницю, на 8:45 ранку. Вакцина вже повинна бути в аеропорту, – сказав він.

За словами Степанова, відразу після прибуття вакцина буде розподілена по регіонах.

– Вона входить в нашу загальну програму вакцинації через кабінети щеплень згідно з визначеними етапами вакцинації. Спочатку йдуть люди, які входять до груп ризику, тобто люди старше 60 років, – підсумував він.

В Україні режим НС та карантин продовжили до 30 червня.