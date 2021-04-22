Новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували в Індії, містить одразу дві мутації, які допомагають йому кріпитися до клітин людини.

Лікарі вважають, що саме дві мутації в шиповому білку допомагають йому краще ухилятися від імунної відповідь організму. Водночас смертність від цього штаму відносно невисока, але він може викликати важкі ускладнення, що призводять до госпіталізації, у молодих людей.

Дослідження науковців свідчать про те, що індійський штам небезпечний для дітей і молодих людей, а його симптоми відрізняються від попередників.

За словами професора імунології Імперського коледжу Лондона Денні Альтмана, вчені продовжують досліджувати новий штам. Проте він вже вважає Covid-19 з Індії небезпечнішим за початковий штам хвороби.