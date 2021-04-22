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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Новий штам Covid-19 з Індії викликає некласичні симптоми захворювання

дівчина у масці

Новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували в Індії, містить одразу дві мутації, які допомагають йому кріпитися до клітин людини.

Лікарі вважають, що саме дві мутації в шиповому білку допомагають йому краще ухилятися від імунної відповідь організму. Водночас смертність від цього штаму відносно невисока, але він може викликати важкі ускладнення, що призводять до госпіталізації, у молодих людей.

Дослідження науковців свідчать про те, що індійський штам небезпечний для дітей і молодих людей, а його симптоми відрізняються від попередників.

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За словами професора імунології Імперського коледжу Лондона Денні Альтмана, вчені продовжують досліджувати новий штам. Проте він вже вважає Covid-19 з Індії небезпечнішим за початковий штам хвороби.

– Індійський варіант має мутації, які дозволяють йому вислизати від кращих нейтралізуючих тіл, – зазначив Альтман.

За даними Індійської ради медичних досліджень, на відміну від звичайного Covid-19 він набагато частіше викликає некласичні симптоми – нудоту, біль в животі, порушення слуху, блювання, діарею, а також кашель і шкірні прояви.

Індійський штам Covid-19

Індійський штам Covid-19 з двома ключовими мутаціями, тепер відомий як B.1.617, вже виявлений в США, Німеччині, Великій Британії, Австралії та Сінгапурі.

Епідеміолог Ерік Фейгл-Дінг стверджує, що кількість нових випадків коронавірусної інфекції у Великій Британії збільшилася у п’ять разів усього за декілька тижнів.

Детальніше про індійський штам Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Standard

Фото: Pexels

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