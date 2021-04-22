PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Препарати для розрідження крові перед вакциною можуть вбити українців – Комаровський

таблетки

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розкритикував призначення ліків перед щепленням.

– Зараз нова мода в Харкові, як і по всій Україні, тепер перед щепленням рекомендують пити препарати для розрідження крові, аби не було ускладнень, – підкреслив він.

Комаровський певен, що ці препарати вб’ють в 10 разів більше людей, ніж коронавірус.

Читайте
Вакцинація від Covid-19 в Україні: за що соромно міністру Степанову

Тому він порадив запровадити жорсткий контроль за призначеннями лікарів.

Також Комаровський розповів, як не допустити розвитку ускладнень при коронавірусі.

– Важливіше за все не допустити згущення крові. Тобто не доводити до дефіциту рідини в організмі і своєчасно реагувати на підвищення температури – багато пити, відстежувати параметри температури і вологості повітря в приміщенні, де ви знаходитеся, і приймати жарознижуючі, – сказав він.

Раніше Євген Комаровський розповідав про те, коли варто приймати антибіотики.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка