Локдаун вносить серйозні корективи в наше харчування. Якщо раніше можна було перекусити в кафе або в офісних їдальнях, то тепер вони зачинені. Щоб не померти від голоду — кожен шукає свій метод.

Одні замовляють їжу з доставкою. Інші — рушають у найближчий магазин за напівфабрикатами.

— У мене в холодильнику є млинці з сиром чи з яблуками, сирники, ще є овочі, — говорить Леонід, мешканець Києва.

Додає, що має ранкову традицію. Після дзвінка будильника одразу вмикає чайник та заварює два пакетика вівсянки.

На приготування такої каші потрібно не більше п’яти хвилин.

Погляди експертів щодо цього продукту різняться. Юрій Оглашенний, експерт проекту ЄС EU4SAFERFOOD вважає, що це не є шкідливим продуктом. Проте дієтолог Оксана Скалінська має іншу думку:

— Ці каші дуже сильно подрібнені. Фактично – ми їмо цукор та дуже-дуже прості вуглеводи. Вони, потрапляючи в кров, дають нам багато енергії. Але потім людина швидко втомлюється.

Ранок краще починати з білкової їжі. Омлет чи шматок курятини заряджають на весь день. Але тут вже потрібно витрачати час на приготування — ми звикли, щоб усе було швидко. Тому ринок нам пропонує майже готову їжу в пакетиках.

Наприклад, локшина швидкого приготування. Але якщо до самої вермішелі у наших експертів претензій мало, то склад смакових приправ змушує замислитись.

— Це різновид різних Єшок, — говорить заслужений лікар України Вадим Шипулін.

Найбільш ходовими залишаються напівфабрикати, які ближчі до української культури.

— Найпопулярніше — це пельмені. Якщо вареники, то з картоплею. Ну класика — завжди класика, тому люди їх полюбляють, — вважає Руслан Кузьмінський, директор мережі магазинів домашніх напівфабрикатів.

От тільки експерти радять споживати напівфабрикати не частіше, ніж кілька разів на місяць. А все, як з’ясувалося, через несумісність продуктів.

— Вареник чи пельмень — це не корисний продукт. Все тому, що м’ясо із тістом не поєднується, — застерігає Олена Кулікова, голова правління громадської організації Споживча довіра.

Також вона додає, що фарш у пельменях не завжди якісний.

— Гарно коли є прозоре віконце. Тоді ми бачимо, що за формою вони невеличкі. Не повинно бути одного шматка, який злипся, — зазначає професор кафедри товарознавства Олена Сидоренко.

Найкращий спосіб перевірки – зварити пельмені. Вони не повинні розлазитись. Звісно, потрібно продегустувати. А от якщо казати про млинці, то Сидоренко застерігає, що замість сиру там фальсифікат.

Також вона поділилася лайфхаком, як перевірити якість млинців із м’ясом — додати йод на начинку з курячого м’яса. Простий дослід показує, що тут є або борошно, або манка, або крохмаль, який тримає цю курячу суспензію разом. А це не заявлено на маркуванні.

І таких виробничих хитрощів знайти можна чимало. Але і вибір напівфабрикатів у супермаркетах теж великий. Якщо один раз не сподобається, більше купувати не будемо.

Без напівфабрикатів нині просто не обійтися. Бо ми весь час кудись поспішаємо: дім, робота, зустрічі з друзями. А тому потребуємо швидкої їжі.

Головне – не так швидко її обирати в супермаркетах. А максимально уважно читати, як мінімум, про склад продукту.

Скільки калорій потрібно споживати в день

Щоб розуміти, скільки калорій потрібно їсти в день, доведеться відштовхуватися не тільки від статі, віку та ваги, а й враховувати спосіб життя людини та рівень її активності.

Розрахувати потрібну кількість калорій на добу можна за допомогою формули Гарріса-Бенедикта – в онлайн-калькуляторі чи самостійно. Для цього потрібно ввести свої дані: вагу, зріст, вік і вказати рівень щоденної фізичної активності.