Незважаючи на шквал повідомлень про важкі ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією, багато хто все ж таки з великим сумнівом ставиться до вакцинації. Особливо люди старшого віку. Вони бояться побічних ефектів, які може спровокувати вакцина проти Covid-19.

Зокрема, вона нібито може викликати утворення тромбів з усіма сумними наслідками, що випливають. Роз’яснити ситуацію Факти ICTV попросили молодшого наукового співробітника Інституту неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України, лікаря-невролога Сергія Кульчицького.

– Якщо поставити собі за мету і ретельно проаналізувати всі випадки виникнення тромбозу, впевнений – поява цієї патології після вакцини проти Covid-19 буде в рази нижчою, – вважає Сергій Кульчицький. – У цьому випадку важливо зрозуміти: чи справді тромбоз безпосередньо пов’язаний зі щепленням? Або ми маємо справу з помилковим логічним судженням, на кшталт: якщо тромбоз виник після вакцини, то вакцина його й спровокувала. Тоді як насправді ці два явища жодним чином не пов’язані.

За словами Сергія Кульчицького, побоювання “підхопити” тромбоз через щеплення почали масово поширюватися, найімовірніше, після опублікованого припущення вчених з Норвегії про те, що вакцина може викликати виникнення антитіл проти тромбоцитів. Хоча ми знаємо, що є багато інших клінічних станів, під час яких ризик тромбозу незрівнянно вищий.

У будь-якому разі, щоб сумніватися в безпеці тієї чи іншої вакцини, потрібно мати обґрунтовані дані відповідних наукових досліджень, а не чутки, домисли і страшилки, наполягає лікар-невролог.

Тому вкрай важливо прищепити більшу частину суспільства, щоб остаточно зрозуміти: у вакцини проти Covid-19 немає істотних побічних ефектів.

Між тим, Факти ICTV дізналися, від яких хвороб українці помирають найчастіше. Ви будете здивовані, дізнавшись, що на першому місці не Covid-19.