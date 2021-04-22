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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

У Харкові розгорнули понад три тисячі додаткових ліжок для хворих на Covid-19

лікарня

У міських та обласних лікарнях Харкова розгорнули понад три тис. додаткових ліжок для пацієнтів з Covid-19.

Про це повідомила заступник міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан під час сесії Харківської міської ради.

За її словами, у Харкові розгорнули 3 081 ліжко для хворих на коронавірус, зокрема для 560 дітей. Медичні заклади тричі на добу передають інформацію про кількість вільних ліжок до Центру екстреної медичної допомоги.

– 160 ліжок розгорнуті в міській лікарні №13, 270 – в міській лікарні №17, 110 – у пологовому будинку №2, 250 – у лікарні №25, 110 – у лікарні №18. Усі ліжка забезпечені киснем – стаціонарним або концентраторами. 861 кисневий концентратор придбали за рахунок державної субвенції, 60 – за кошти місцевого бюджету.

Також створені 34 медичні команди, в яких працюють 136 лікарів, 408 медичних сестер, 408 санітарів, – зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, у лікарнях обласного підпорядкування налічується 2 215 місць для хворих. В обласній інфекційній лікарні – 310 ліжок, в обласній дитячій клінічній інфекційній лікарні – 290 ліжок.

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В обласній клінічній лікарні – 200, в обласній дитячій клінічній лікарні – 270, в обласному шпиталі для ветеранів війни – 260, в обласному диспансері радіаційного захисту – 170, в залізничній лікарні №1 – 415, в залізничній лікарні №2 – 300 ліжок.

Станом на 22 квітня у Харкові виявили 1 333 нові випадки коронавірусної хвороби. Детальніше про ситуацію з Covid-19 в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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