Компанія Pfizer повідомила про виявлені партії підробленої вакцини від коронавірусу, яку вона розробила разом з компанією BioNTech.

Фальшиві вакцини виявили у Мексиці та Польщі. Про підробку спершу повідомило видання Wall Street Journal. Згодом представник Pfizer в електронному листі до CBS MoneyWatch підтвердив, що такі випадки справді були.

Виявлені у Мексиці флакони з підробленою вакциною мали неправильне маркування, а речовина, що містилася у флаконах у Польщі, ймовірно була засобом проти зморшок.

Компанія Pfizer співпрацює з урядами, правоохоронними органами, медичними закладами та іншими особами для боротьби з незаконною діяльністю.

Фармацевтична фірма закликала пацієнтів не купувати вакцини в інтернеті, наголошуючи, що жодна законна вакцина не продається таким чином.

Люди можуть отримати безпечну та законну імунізацію проти коронавірусу лише в офіційних місцях вакцинації або в сертифікованих медичних закладах.

Реакція Польщі

У Міністерстві охорони здоров’я Польщі заявили, що неперевіреною вакциною нікого не щеплювали.

У коментарі до статті Wall Street Journal заявили таке:

— Всі дози, що були поширені у межах Національної програми імунізації, надходять від виробника і є корисними. Описана інформація є незаконною і пов’язана з отриманням вакцини із неперевірених джерел. Ми не реєстрували подібного типу вакцини у Польщі, як зазначили у статті, – повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Wszystkie dawki dystrybuowane w ramach NPS pochodzą od producenta i są pełnowartościowe. Opisywana praktyka jest niezgodna z prawem i powiązana z pozyskiwaniem szczepionek z niesprawdzonych źródeł. W Polsce NIE odnotowaliśmy tego typu szczepień, co wskazano w artykule. https://t.co/4nttbmtOPk — #SzczepimySię (@szczepimysie) April 21, 2021

Інтерпол вилучив тисячі підроблених вакцин від Covid-19

На початку березня у ПАР та Китаї Інтерпол викрив глобальну мережу із розповсюдження фальшивих вакцин від коронавірусу.

У ПАР у місті Джермістон на складі виявили 400 ампул підробленої вакцини, що еквівалентно 2,4 тис. дозам.

У Китаї поліція успішно виявила мережу з продажу підробленої вакцини проти Covid-19. Після рейду на ці виробництва були затримані близько 80 осіб та вилучено понад 3 тис. доз підробленої вакцини.

Джерело: CBS News